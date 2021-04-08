Son dakika: Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti.
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Son dakika: Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Sağlık
Son dakika: Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti.

Mısır Başbakanı Medbuli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a D-8 teşekkürü
Mısır Başbakanı Medbuli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a D-8 teşekkürü

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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