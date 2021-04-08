Son dakika: Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti.