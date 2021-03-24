Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika habere göre Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi hayatını kaybetti.