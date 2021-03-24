Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi hayatını kaybetti.
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Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi hayatını kaybetti.

24.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:04
Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika habere göre Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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