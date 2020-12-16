Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.
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Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.

16.12.2020 19:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:36
Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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