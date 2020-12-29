Son dakika: Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 805 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.
29.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:12
Son dakika haberleri: Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 805 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 805 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü