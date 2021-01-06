Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti.
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Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti.

06.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:30
Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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