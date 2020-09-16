Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 1771 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 1771 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 1771 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti
16.09.2020 20:59 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:02

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 112 bin 645 test yapıldı, 1771 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 63 hasta vefat etti, 1342 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 262 bin 602'ye çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 855 bin 180, vaka sayısı 296 bin 391, vefat sayısı 7 bin 249 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 26 bin 540, ağır hasta sayısı 1351, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.

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Kaynak: AA

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