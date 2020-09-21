Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 1743 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 1743 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 68 kişi yaşamını yitirdi.

Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 1743 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
21.09.2020 20:15 | Son Güncelleme: 21.09.2020 20:18

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 68 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığının bilgilendirme sayfası "covid19.saglik.gov.tr" üzerinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 1743 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1202 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 268 bin 435'e çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 381 bin 957, vaka sayısı 304 bin 610, vefat sayısı 7 bin 574 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 28 bin 601, ağır hasta sayısı 1491, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,8 oldu.

"Sağlık çalışanlarımızın yükünü azaltmalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün 1743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1500'e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir." ifadesini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Cimilli İbo Rasim Öztekin
Spor Babel Sörloth Tisserand Fatih Terim Mehmet Özdilek
Daha Fazla Ateş Bursa Çocuk Başakşehir
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 1743 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 20:23:13. #1.15#
title