Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 1673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti
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Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 1673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 55 kişi yaşamını yitirdi.

Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 1673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti
09.09.2020 19:29 | Son Güncelleme: 09.09.2020 19:32

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 55 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 111 bin 193 test yapıldı, 1673 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 943 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 254 bin 188'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 105 bin 222, vaka sayısı 284 bin 943, vefat sayısı 6 bin 837 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 1181, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110 binden fazla yapılan test sonucunda 1673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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