Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.
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Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.

16.03.2021 20:09 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:12
Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.

Bir son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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