Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.

Bir son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.