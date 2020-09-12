Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte 1509 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 48 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte 1509 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 48 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 48 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte 1509 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 48 kişi hayatını kaybetti
12.09.2020 19:55 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:58

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 48 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 98 bin 326 test yapıldı, 1509 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 1207 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 257 bin 731'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 423 bin 463, vaka sayısı 289 bin 635, vefat sayısı 6 bin 999 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 24 bin 905, ağır hasta sayısı 1241, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,2 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç birlikte mücadeledir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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