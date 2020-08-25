Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam...
Son dakika gelişmesine göre Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 261 bin 194, can kaybı 6 bin 163 oldu.
25.08.2020 19:37 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:40
Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 261 bin 194, can kaybı 6 bin 163 oldu.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA