Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti.
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Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti.

30.10.2020 18:59 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:02
Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika habere göre Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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