Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte 1203 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam...
Bir son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 1203 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 255 bin 723, can kaybı 6 bin 80 oldu.
21.08.2020 20:25 | Son Güncelleme: 21.08.2020 20:28
Türkiye'de son 24 saatte 1203 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 255 bin 723, can kaybı 6 bin 80 oldu.
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Kaynak: AA