Son Dakika! Türkiye'de Mutasyona uğramış Koronavirüs vakası var mı? Fahrettin Koca açıkladı!
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Son Dakika! Türkiye'de Mutasyona uğramış Koronavirüs vakası var mı? Fahrettin Koca açıkladı!

26.12.2020 20:50 | Son Güncelleme: 26.12.2020 20:53
Son Dakika! Türkiye'de Mutasyona uğramış Koronavirüs vakası var mı? Fahrettin Koca açıkladı!

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak İngiltere'de ortaya çıkan ve farklı ülkelere de yayılan mutasyona uğramış koronavirüs türünün Türkiye'de olup olmadığı ile ilgili akıllarda dolaşan soruyu yanıtladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Türkiye ile ilgili endişelere son verdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'nin güneydoğusunda ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu ile ilgili vatandaşların sorduğu soruya sosyal medya üzerinden cevap verdi ve açıklama yaptı. Koronavirüs Türkiye'de Covid-19'un yeni bir türüne rastlanmadığını belirten Koca, gerekli incelemelerin de sürdüğünü ifade etti.

TÜRKİYE'DE MUTASYONLU KORONAVİRÜS VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır. Düzenli incelemelerimiz devam edecek" ifadelerinde bulunarak Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs bulunmadığını açıkladı.

Son Dakika! Türkiye'de Mutasyona uğramış Koronavirüs vakası var mı? Fahrettin Koca açıkladı!
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