Son dakika! Türkiye'de 8 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika! Türkiye'de 8 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti

15.01.2021 19:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:52
Son dakika! Türkiye'de 8 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 211 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 169 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 211 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 169 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 921 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 9 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 246 bin 47'ye yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 66 bin 653'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 373 bin 115, vefat sayısı 23 bin 664, ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ümit Özdağ İlker Başbuğ Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Türkiye'de 8 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 19:52:31. #1.14#
title