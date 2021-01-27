Son dakika... Türkiye'de 7 bin 489 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika... Türkiye'de 7 bin 489 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti

27.01.2021 20:53 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:56
Son dakika... Türkiye'de 7 bin 489 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 419 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 489 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 803 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 331 bin 314'e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 419 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 489 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 803 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 331 bin 314'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 179 bin 419 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 489 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 675 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 803 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 331 bin 314'e yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 7 bin 915'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 449 bin 839, vefat sayısı 25 bin 476, ağır hasta sayısı 1765 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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