Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi!
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Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi!

03.12.2020 19:55 | Son Güncelleme: 03.12.2020 19:59
Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi!

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında günlük vefat sayısı yine arttı. 1 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 6 bin 511 semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 520 bin 167 oldu. Vefat sayısı ise 187 artarak 14 bin 316 yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Aralık açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 511 semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 187 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 316, toplam hasta sayısı ise 520 bin 167'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 4190 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4190 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 418 bin 331'ye yükseldi. Toplam test sayısı 19 milyon 143 bin 746, ağır hasta sayısı ise 5611 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

3 ARALIK TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi!
Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi!
Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi!

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