Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1217 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1217 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Bakan Koca'nın açıkladığı 23 Ağustos tarihli 24 saatlik koronavirüs verilerine göre; 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 121'e yükseldi. 1217 olarak açıklanan vaka sayısıyla birlikte toplam hasta sayısı ise 258 bin 249 oldu. Bakan Koca paylaşımında, "Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor" dedi.

23.08.2020 20:43 | Son Güncelleme: 23.08.2020 20:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 23 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1217 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 22 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 121'e, toplam vaka sayısı ise 258 bin 249'a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 795 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 795 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 237 bin 165'e yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 327 bin 466, ağır hasta sayısı 783, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1217 yeni vaka tespit edildi

"AĞIR HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Bugün 80.000'den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1217 yeni vaka tespit edildi
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