Son Dakika | Türkiye'de 19 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
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Son Dakika | Türkiye'de 19 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika | Türkiye'de 19 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 163 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,78, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,33 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 796 bin 679'u birinci doz, 34 milyon 963 bin 740'ı ikinci doz, 7 milyon 572 bin 792'si üçüncü doz olmak üzere 88 milyon 443 bin 350'ye yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 383 bin 910 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalığa yakalananların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor ya da kaybediyoruz. Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek. Aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haberi: Türkiye'de 19 bin 320 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Türkiye'de 19 bin 320 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti
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Son Dakika | Türkiye'de 19 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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