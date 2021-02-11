Son dakika... "Türkiye-Azerbaycan Kardeşliği" konulu çevrim içi konferans düzenlendi

Son dakika gelişmesine göre AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) iş birliğiyle "Türkiye-Azerbaycan Kardeşliği: Karabağ Savaşı Sonrası Bölgesel Ekonomik İş Birliği Fırsatları" konulu çevrim içi konferans düzenlendi.

AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) iş birliğiyle "Türkiye-Azerbaycan Kardeşliği: Karabağ Savaşı Sonrası Bölgesel Ekonomik İş Birliği Fırsatları" konulu çevrim içi konferans düzenlendi.

Konferansa AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ve YAP Genel Başkan Vekili Ali Ahmedov, YAP Dış İlişkiler Başkanı ve Azerbaycan Milletvekili Sevinç Feteliyeva, Ekonomi Reform Merkezi Başkanı Dr. Vüsal Gasımlı ile uzmanlar ve çok sayıda izleyici katıldı.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ve YAP Genel Başkanvekili Ali Ahmedov, burada yaptığı konuşmada, Karabağ zaferinin askerlerin cesareti ve fedakarlığı sayesinde kazanıldığını ve 30 yıllık işgale son verildiğini belirtti.

Ahmedov, Azerbaycan askerinin canlarını ortaya koyduğunu ve bu zaferin esas sahipleri olduklarını dile getirdi.

"Her Türk vatandaşı bu süreçte net bir şekilde Azerbaycan'ın yanında olduğunu gösterdi"

Bu zaferin kazanılması hususunda Türkiye'nin çok büyük destek verdiğini işaret ederek özellikle teşekkürlerini ileten Ahmedov, "Her Türk vatandaşı bu süreçte net bir şekilde Azerbaycan'ın yanında olduğunu gösterdi." ifadesini kullandı.

Ahmedov, bütün Azerbaycanlıların muhabbet duyduğu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a verdiği desteğe vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu destek, Azerbaycan'ın kendine inancını daha da artırdı ve güçlendirdi. Zaferimizden emin olmamızda çok büyük bir kardeşlik desteği göstererek önemli bir rol oynadı. Çatışmaların sürdüğü dönemde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ve diğer hükümet yetkililerinin de Türk halkı gibi desteğini açıktan beyan ettiğini belirtmek istiyorum. Bu birlik ve kardeşlik, elde edilen bu muhteşem zaferde kritik rol oynadı."

Farklı devletlerden ve teşkilatlardan Türkiye'ye yönelik tehditlere Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldırmadığını dile getiren Ahmedov, Türkiye'nin Azerbaycan'a destek vermekten geri adım atmadığını hatırlattı.

Ahmedov, Azerbaycan'ın bu zaferi kazanmasında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in varlığının yadsınamaz bir rol oynadığına ve bu zaferin İlham Aliyev'in de zaferi olduğuna dikkati çekti.

Azerbaycan halkının da bu düşünceye sahip olduğunu söyleyen Ahmedov, bütün Türk dünyasının da benzer düşünceler içinde olduğunu düşündüğünü belirtti. Ahmedov, şöyle devam etti:

"İkinci Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'ın elde ettiği zafer, yaşadığımız bölgede yeni bir manzara yaratacak. Bu manzara bir yandan tehlike olmayan, huzur manzarasıdır. Diğer yandan ise bölgede yeni ekonomik iş birliklerinin temin edilmesidir. Bu zaferin yalnız Azerbaycan halkı için değil bölge halkı için de bir nimet olduğunu belirtirsem yanlış bir şey söylemiş olmam. Bölgeye hakim olacak barış ortamı ile her devletin ilgisini cezbedecek iş birliği imkanları doğacaktır."

Halihazırda yürütülmekte olan "Türkiye-Azerbaycan Kardeşliği" projesinin merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "Tek Millet, İki Devlet" fikriyatından ileri geldiğini aktaran Ahmedov, dünyada böyle bir örneğin olmadığını ifade etti.

Ahmedov, "Türkiye-Azerbaycan arasındaki saf, temiz ve itibarlı ilişkinin bir benzeri daha yok." diye konuştu.

Her iki cumhurbaşkanının da bu dostluk ve kardeşliğin sağlam temellere oturduğunu defalarca dile getirdiğini belirten Ahmedov, Erdoğan ve Aliyev'in şahsi dostluğunun da bu sağlam temellerin tasdiki olduğunu vurguladı.

Ahmedov, bu kardeşliğin ne kadar eskiye dayandığını daha iyi ifade etmek adına Çanakkale Savaşı'nda Türkiye'nin bağımsızlığını temin etmek için canlar verildiğini, yaklaşık 100 sene önce Nuri Paşa'nın liderliğinde Türk-İslam Ordusu'nun Azerbaycan'ı işgalden kurtarmak için Azerbaycan'da şehitler verdiğini ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinde yeni bir sayfa açıldığını hatırlattı.

Ahmedov, "2. Karabağ Savaşı Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin yeni bir sembolü oldu." dedi.

Bölgenin yeniden inşası ve ekonominin canlandırılması hususunda yapılacak çalışmaların iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağını anlatan Ahmedov, Ermenistan'ın vandallığı sebebiyle bölgede taş üstünde taş kalmadığına dikkati çekti. Ahmedov, şöyle konuştu:

"Bölgede hayatın canlandırılması için büyük işlerin yapılmasına ihtiyaç var. İnanıyorum ki Karabağ'ın ayağa kalkması hususunda Türkiye bizim yanımızda yer alacak ve bu durum dostluğumuzun ve kardeşliğimizin sembolüne dönüşecektir. Bu düzenlediğimiz toplantıyı İstanbul'da, Ankara'da, Bakü'de, Şuşa'da ve Karabağ'da yüz yüze, canlı olarak gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz."

"Türkiye halkının desteği Azerbaycan'ın Ermenistan'a zaferinde ehemmiyetli rol oynadı"

Feteliyava da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dil, din ve medeniyet ortak bağlarına dikkati çekerek, "Sevinçli günlerinde de kederli günlerinde de biri diğerinin yanında olmuştur." dedi.

"İki devlet tek millet" ifadesinin tesadüfi olmadığını dile getiren Feteliyava, "İki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri tarihe mal olmuştur. Azerbaycan kurulduğunda ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur." ifadelerini kullandı.

Feteliyava, Türkiye'nin, Karabağ bölgesinin Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasındaki rolüne de değinerek, "Dost kardeş Türkiye halkının ülkemize desteği Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı zaferinde ehemmiyetli bir rol oynadı." şeklinde konuştu.

İşgalden arındırılmış Karabağ topraklarında iktisadi kalkınmanın sağlanmasının önemine işaret eden Feteliyava, bölgedeki geniş yatırım imkanlarına dikkati çekerek, Türk yatırımcıları bölgeye davet etti.

İkili ticaret hacminde hedef 15 milyar dolar

Gasımlı da Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin, bölgenin jeostratejik ve jeopolitik haritasını yeniden şekillendirdiğini belirtti.

Türkiye ile Azerbaycan arasında gelişmekte olan ticari ilişkilere dikkati çeken Gasımlı, 2005-2019 yıllarında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 9 kat arttığına işaret etti.

Gasımlı, iki ülke arasındaki 4,5 milyar dolarlık ticaret hacminin de 15 milyar dolara yükseltilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

İki dost ve kardeş ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin karşılıklı güvene dayandığını ifade eden Gasımlı, bu ilişkilerin bölgeye istikrar getirdiğinin altını çizdi.

Gasımlı, Türkiye'nin Azerbaycan'da 11 milyar dolarlık, Azerbaycan'ın da Türkiye'de 19,5 milyar dolarlık yatırımı olduğuna değinerek, "Bu yatırımlar sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında çok ciddi bir değer zinciri yaratılmıştır." ifadesini kullandı.

Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ'ın endüstriden tarıma, madencilikten turizme birçok alanda ciddi potansiyel sahibi olduğunu kaydeden Gasımlı, "Türkiye'nin yatırım iştiraklerini Karabağ'a bekliyoruz. Türkiye Karabağ'ın Azerbaycan'a entegrasyonunda kilit öneme sahiptir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik