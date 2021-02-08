Son dakika: Türkiye-Almanya iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.
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Son dakika: Türkiye-Almanya iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

08.02.2021 20:05 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:08
Son dakika: Türkiye-Almanya iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Son dakika haberlerine göre Türkiye-Almanya iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Türkiye-Almanya iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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