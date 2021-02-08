Son dakika: Türkiye-Almanya iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.
08.02.2021 20:05 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:08
Son dakika haberlerine göre Türkiye-Almanya iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.
Türkiye-Almanya iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun