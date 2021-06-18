Son dakika... Türkiye-Afganistan-İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı Antalya'da yapılacak
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Son dakika... Türkiye-Afganistan-İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı Antalya'da yapılacak

Son dakika... Türkiye-Afganistan-İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı Antalya'da yapılacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Türkiye-Afganistan-İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın pazar günü Antalya'da gerçekleşeceği açıklandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Türkiye-Afganistan-İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın pazar günü Antalya'da gerçekleşeceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Afganistan-İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı, 20 Haziran 2021 tarihinde Antalya'da, Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirilecektir. Sözkonusu toplantı kapsamında, Afganistan Barış Süreci bağlamında yaşanan gelişmelerin yanısıra güvenlik, enerji, bağlantısallık, düzensiz göç konuları gibi üç ülke arasındaki işbirliği alanları ele alınacaktır. Sayın Bakanımızın Antalya Diplomasi Forumu marjında İranlı ve Afgan muhataplarıyla ayrıca ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi planlanmaktadır" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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