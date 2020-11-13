Son dakika: Türkiye, ABD'de Türk lokantasına saldıran şüphelinin yakalanmasından memnun
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Türkiye, ABD'de Türk lokantasına saldıran şüphelinin yakalanmasından memnun

13.11.2020 11:31 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:37
Son dakika: Türkiye, ABD'de Türk lokantasına saldıran şüphelinin yakalanmasından memnun

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde aşırılık yanlısı Ermeni grup tarafından Türk lokantasına yapılan saldırıyla ilgili bir şüphelinin yakalanmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde aşırılık yanlısı Ermeni grup tarafından Türk lokantasına yapılan saldırıyla ilgili bir şüphelinin yakalanmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Kıran, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, ABD'de Beverly Hills'te Türk lokantasına saldırı düzenleyen Ermeni grubun baş şüphelilerinden birinin yakalanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Nefret suçlarının toplumları zehirlediğini vurgulayan Kıran, "Bu tür faaliyetlerden endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kıran, nefret suçlarının, hukuki önlemlerin sıkılaştırılarak önüne geçilebileceğine işaret etti.

Türk restoranına yapılan saldırı

Los Angeles'ın Beverly Hills bölgesinde bulunan "İstanbul Cafe" adlı restorana 4 Kasım akşamı 20.30 sularında gelen 6-8 kişilik grup, restoranda bulunanlara saldırarak etrafa hasar vermişti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşları 20-30 olduğu tahmin edilen gruptakilerin restoran çalışanlarına sandalye ile saldırdığı, iş yerinde bulunan mobilya, bilgisayar ve diğer eşyaları kırıp döktüğü görülüyordu.

Restoran sahibi ve çalışanları, saldırganların Ermenice konuştuğunu, kendilerini ölümle tehdit ederek Türk ve Azerbaycan halkına da küfür ettiklerini aktarmıştı.

Beverly Hills Polis Departmanı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile yapılan ortak soruşturma sonucu, nefret suçuna karışan baş şüphelilerden birinin Glendale'de yakalandığını duyurdu.

22 yaşındaki William Stepanyan adlı zanlının nefret suçu, hırsızlık, özel mülke tecavüz ve yağmacılık suçlamalarından gözaltında tutulduğu ve 16 Kasım'da hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

İlgili Haberler

Son dakika haber | Sigara yasağı başladı; memnun olan da var isyan eden de
Son dakika haber | Sigara yasağı başladı; memnun olan da var isyan eden de
Son dakika haberi | ABD'li diplomat Bryza: Biden dönemi ABD-Türkiye ilişkileri iyileşecek
Son dakika haberi | ABD'li diplomat Bryza: Biden dönemi ABD-Türkiye ilişkileri iyileşecek
Musullular, Türkiye Vize Başvuru Merkezinin açılmasından memnun
Musullular, Türkiye Vize Başvuru Merkezinin açılmasından memnun
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Meral Akşener Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Deniz Demet Akalın Ferzan Özpetek Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Nacer Chadli Eddie Newton Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ölü Kaza Medya Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Türkiye, ABD'de Türk lokantasına saldıran şüphelinin yakalanmasından memnun - Los Angeles
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 12:13:06. #1.14#
title