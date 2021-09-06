Son dakika... Turkcell, çalışanının adını Ankara'daki anaokulunda ölümsüzleştirdi
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Son dakika... Turkcell, çalışanının adını Ankara'daki anaokulunda ölümsüzleştirdi

Son dakika... Turkcell, çalışanının adını Ankara'daki anaokulunda ölümsüzleştirdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Turkcell, şebeke ekibinde görev yaparken geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 22 yıllık çalışanı Müjdat Kamotar adına doğum yeri olan Ankara'da bir anaokulu inşa ettirdiğini duyurdu.

Turkcell, şebeke ekibinde görev yaparken geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 22 yıllık çalışanı Müjdat Kamotar adına doğum yeri olan Ankara'da bir anaokulu inşa ettirdiğini duyurdu. Turkcell mühendisi Müjdat Kamotar'ın adı toplam 100 öğrencinin eğitim göreceği 4 sınıflı anaokulunda yaşayacak.

Kamotar ailesi tarafından tahsis edilen arazi üzerine Ankara Pursaklar'a bağlı Peçenek Mahallesi'nde açılan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen okul yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere hizmet verecek.

OKULDA 100 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALACAK

Turkcell, 22 yıl boyunca altyapı operasyonları bölümünde görev yapan çalışanı Mühendis Müjdat Kamotar'ın adını inşa ettirdiği anaokulu ile yaşatacak. Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu 2018 yılında hayatını kaybeden Kamotar'ın adını taşıyan okul, Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildi. Başkent Ankara'nın Pursaklar ilçesine bağlı Peçenek Mahallesi'nde Kamotar ailesi tarafından bağışlanan arazi üzerine inşa edilen ve 4 sınıftan oluşan okulda toplam 100 öğrenci eğitim alacak.

Müjdat Kamotar'ın doğum gününde (2 Eylül) hizmete giren okulun açılış törenine Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Yıldırım'ın yanı sıra Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve Turkcell yöneticileri de katıldı.

"VEFA BORCUMUZU YERİNE GETİRMEK İSTEDİK"

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi:

Türkiye'nin Turkcell'i olarak tüm çalışanlarımızla ülkemize her alanda değer katmak için çaba sarf ediyoruz. Bu çalışanlarımızdan biri de şirketimizde çok sevilen ancak aramızdan zamansız bir biçimde ayrılan Müjdat Kamotar'dı. Herkesin hayatını kolaylaştıran ve güzelleştiren Müjdat arkadaşımızın adını ölümsüzleştirerek ona olan vefa borcumuzu yerine getirmek istedik. Ailesinin tahsis ettiği Peçenek Mahallesi'ndeki bu arazide onun gibi nice başarılı mühendislerin yetişmesine vesile olmak için inşa ettirdiğimiz bu anaokulunun açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.  Bu okulun eğitimin önemine inanan biri olan çalışma arkadaşım merhum Müjdat Kamotar'ın adını taşıması gerçekten hepimiz için çok anlamlı ve değerli. Bu vesileyle başta Kamotar ailesi olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığımıza ve okulun yapımında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."

Açılışı yapılan Müjdat Kamotar Anaokulu, 817 metre kare arazi üzerine kuruldu. 100 öğrenci kapasitesine ve 616 metre kare kapalı alana sahip okulda toplam 4 sınıfı bulunuyor.


Son dakika... Turkcell, çalışanının adını Ankara'daki anaokulunda ölümsüzleştirdi
Son dakika... Turkcell, çalışanının adını Ankara'daki anaokulunda ölümsüzleştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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