Son dakika... Türk Yıldızları'nın Şehitler Abidesi'ndeki gösterisi nefes kesti
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Son dakika... Türk Yıldızları'nın Şehitler Abidesi'ndeki gösterisi nefes kesti

19.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:11
Son dakika... Türk Yıldızları'nın Şehitler Abidesi'ndeki gösterisi nefes kesti

Son dakika gündem haberi: 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törenlerin ardından Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törenlerin ardından Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti.

Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri ve mülki erkan, şehit aileleri ve gazi yakınları katıldı.

Tören sonrası seyir terası alanına geçildi. Burada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar unsurlarla Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçar unsurlar geçit yaptı. Şehitler Abidesi önünden geçiş esnasında, gemilerden, Çanakkale şehitlerini selamlamak amacıyla top atışı yapıldı. Deniz geçiş töreninin ardından Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı. Nefes kesen hareketleriyle izleyenleri büyüleyen Türk Yıldızlarının gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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