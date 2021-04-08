Son dakika haberleri... UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE İNCELEME SÜRÜYOR
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Son dakika haberleri... UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE İNCELEME SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Türk Yıldızları'nın şehit pilotu, memleketine uğurlandı (2)Konya'da dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçağın düştüğü bölgede, teknik çalışmalar devam ediyor.

Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı
Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler

Türk Yıldızları'nın şehit pilotu, memleketine uğurlandı (2)

Konya'da dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçağın düştüğü bölgede, teknik çalışmalar devam ediyor. Geniş bir alana yayılan uçağın parçaları ve deliller bölgedeki ekiplerce titizlikle toplanıyor.

Kazanın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma da devam ediyor. Bölgede Konya Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kaza kırım ekipleri teknik çalışmalarını geceden bu yana sürdürüyor. Geniş bir alana yayılan uçağın parçaları ve deliller bölgedeki ekiplerce titizlikle toplanıyor.

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Son dakika haberleri... UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE İNCELEME SÜRÜYOR
Son dakika haberleri... UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE İNCELEME SÜRÜYOR
Son dakika haberleri... UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE İNCELEME SÜRÜYOR
Son dakika haberleri... UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE İNCELEME SÜRÜYOR
Son dakika haberleri... UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE İNCELEME SÜRÜYOR
Son dakika haberleri... UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE İNCELEME SÜRÜYOR
Son dakika haberleri... UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE İNCELEME SÜRÜYOR
Son dakika haberleri... UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE İNCELEME SÜRÜYOR
Son dakika haberleri... UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE İNCELEME SÜRÜYOR
Son dakika haberleri... UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE İNCELEME SÜRÜYOR
Son dakika haberleri... UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE İNCELEME SÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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