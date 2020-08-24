Son dakika... Türk ve müttefik ülke savaş gemileri ikili deniz eğitimleri gerçekleştirecek Son dakika haberine göre Türkiye, Doğu Akdeniz'de faaliyetini sürdüren Oruç Reis gemisi için Navtex süresini 27 Ağustos'a kadar uzatmasının ardından müttefik ülke savaş gemilerinin katılımı ile ikili deniz eğitimleri gerçekleştirecek.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de faaliyetini sürdüren Oruç Reis gemisi için Navtex süresini 27 Ağustos'a kadar uzatmasının ardından müttefik ülke savaş gemilerinin katılımı ile ikili deniz eğitimleri gerçekleştirecek. Türkiye, Doğu Akdeniz'de faaliyetini sürdüren Oruç Reis gemisi için Navtex süresini 27 Ağustos'a kadar uzatmıştı. Bu kararın ardından Türk ve müttefik ülke savaş gemilerinin katılımı ile yarın saat 20.00 itibarı ile ikili deniz eğitimleri gerçekleştirilecek. - ANKARA Kaynak: İHA