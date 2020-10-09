Son dakika: Türk üreticiler, ABD'ye 110 milyon dolarlık kişisel koruyucu ekipman sağladı
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Son dakika: Türk üreticiler, ABD'ye 110 milyon dolarlık kişisel koruyucu ekipman sağladı

09.10.2020 00:13 | Son Güncelleme: 09.10.2020 00:16
Son dakika: Türk üreticiler, ABD'ye 110 milyon dolarlık kişisel koruyucu ekipman sağladı

Son dakika ekonomi haberi... ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türk üreticilerin ABD'deki hükümet kurumları ile sağlık sektörü distribütörlerine değeri 110 milyon doları aşan kişisel koruyucu ekipman (KKE) sağladığını bildirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türk üreticilerin ABD'deki hükümet kurumları ile sağlık sektörü distribütörlerine değeri 110 milyon doları aşan kişisel koruyucu ekipman (KKE) sağladığını bildirdi.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin ABD'ye kişisel koruyucu ekipman sağladığına dikkat çekildi.

Paylaşımda, "Türk üreticiler, ABD hükümet kurumlarına ve diğer sağlık sektörü distribütörlerine değeri 110 milyon doları geçen KKE sağlayarak hayat kurtardı, ikili ticareti 100 milyar dolar hedefine yaklaştırdı ve tedarik zincirinde Çin'e alternatif getirdi. Birlikte büyük başarılara imza atabiliriz." ifadelerine yer verildi.

"Çin'e alternatif getirdi"

Büyükelçiliğin Twitter üzerinden paylaştığı videoda ise şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 pandemisi, insan hayatında neden olduğu kayıplar ve küresel ekonomiyi aksatmasıyla uzun süre hatırlanacak. Buna karşın, pandemi iyi niyet örneklerine de sahne oldu ve bazı ticari fırsatlar da yarattı. Türk üreticiler, ABD eyalet ve federal kurumlarına ve diğer sağlık sektörü distribütörlerine değeri 110 milyon doları geçen koruyucu önlük sağladı. Bu girişim, hayat kurtarmakla kalmayıp aynı zamanda ABD'nin iki önceliğine doğrudan katkıda da bulundu. ABD ve Türkiye arasında ticareti artırarak, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasına yönelik ortak hedefimize yaklaştırdı. ABD'nin sağlık sektörü tedarik zincirine çeşitlilik katarak Çin'e bir alternatif getirdi. ABD ve Türkiye arasındaki ticari bağları güçlendirmek, refah ve fırsatların iki ülkede de artmasını sağlar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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