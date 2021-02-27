Son dakika haberi: TEL ABYAD - Türk STK'ler, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde insani yardımda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: TEL ABYAD - Türk STK'ler, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde insani yardımda bulundu

27.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:40
Son dakika haberi: TEL ABYAD - Türk STK'ler, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde insani yardımda bulundu

Son dakika habere göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde, Yetim Ehli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Çare Derneği, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin belde ve köylerinde 480 muhtaç aileye gıda kolileri dağıttı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde, Yetim Ehli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Çare Derneği, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin belde ve köylerinde 480 muhtaç aileye gıda kolileri dağıttı.

Türk STK'leri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinden temizlenen bölgelerde muhtaçlara insani yardımlar ulaştırmaya devam ediyor.

Yetim Ehli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Denizlili Elmacı Dede" olarak tanınan Muhammet Yılmaz'la ortaklaşa Halave köyünde insani yardım faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirterek, 80 aileye gıda maddeleri ulaştırdıklarını söyledi.

Muhammet Yılmaz da Osmanlı ceddinin varisi olarak onların yarım kalan işlerini tamamlamaya çalıştıklarını kaydederek, "Buradaki mazlumları sevindirmek için elma ve hurma getirdik. Bazı STK'lerle müşterek yapıyoruz ki Tel Abyad halkı içtenlikle sevinsin." dedi.

Tel Abyad'ın Kurumaze beldesinde de Çare Derneği, AFAD'ın koordinasyonunda 400 aileye gıda kolileri ve un ulaştırdı.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınar Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK işgalinden kurtarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Zeki Müren Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mustafa Er Fatih Terim Hakan Kutlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: TEL ABYAD - Türk STK'ler, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde insani yardımda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 17:40:12. #1.16#
title