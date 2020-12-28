Son Dakika | Türk şirketleri Kovid-19'a rağmen Gürcistan'da binlerce kişiye istihdam sağlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Türk şirketleri Kovid-19'a rağmen Gürcistan'da binlerce kişiye istihdam sağlıyor

28.12.2020 19:17 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:20
Son Dakika | Türk şirketleri Kovid-19'a rağmen Gürcistan'da binlerce kişiye istihdam sağlıyor

Son dakika haberler: Gürcistan Ekonomi ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, Türk şirketlerinin dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkesinde binlerce kişiye istihdam sağlamayı sürdürdüğünü belirtti.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, Türk şirketlerinin dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkesinde binlerce kişiye istihdam sağlamayı sürdürdüğünü belirtti.

Başbakan Giorgi Gakharia, başkent Tiflis'e yakın Rustavi kentinde Türk şirketi "Ajara Textile" tarafından 4 ayda inşa edilen yeni fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Ajara Textile'nin Başkanı Cemal Bilgingüllüoğlu, Türk iş adamları ve diğer yetkililerin katıldığı törende açılış konuşmasını yapan Ekonomi ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Turnava, bugün modern standartlarla donatılmış bir tekstil fabrikasının açıldığını belirtti.

Türk yatırımlarının salgına rağmen hız kesmediğini kaydeden Turnava, "Kovid-19 salgınına rağmen Türk şirketleri ülkede binlerce kişiye istihdam sağlamaya devam ediyor." dedi.

Turnava'nın ardından konuşan Başbakan Gakharia da söz konusu fabrikanın salgına rağmen rekor sürede sadece 4 ayda inşa edildiğini ifade ederek, "Bu sanayi 4 ayda kuruldu. Temmuzda, biz buradayken (temel atma töreni), dünyadaki küresel salgın artık zirvedeydi." ifadesini kullandı.

Fabrikada 4 bin kişiye istihdam sağlanacağını dile getiren Gakharia, projede yer alan tüm taraflara başarılı bir işe imza attıkları için teşekkür etti.

Ajara Texstile'nin ülkede 4'üncü fabrikasını açtığına dikkati çeken Giorgi Gakharia, "Görevimiz, tüm yatırımcıların mümkün olduğunca böyle girişimleri yapmasına yardımcı olmaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Özlem Zengin Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ersun Yanal Cüneyt Çakır Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kaza Türk Lirası Asgari Ücret Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Türk şirketleri Kovid-19'a rağmen Gürcistan'da binlerce kişiye istihdam sağlıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 19:25:28. #1.14#
title