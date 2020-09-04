Son Dakika | Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp kabiliyeti artmaya devam ediyor
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Son Dakika | Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp kabiliyeti artmaya devam ediyor

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp kabiliyetini daha üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen "Radar Elektronik Destek" sistemi teslimatları devam ediyor.

04.09.2020 11:42 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:47

Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp kabiliyetini daha üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen "Radar Elektronik Destek" sistemi teslimatları devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Radar Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (REDET-II) Projesi kapsamında Radar Elektronik Destek sistemi teslimatlarımız devam ediyor. REDET-II sistemi ile Silahlı Kuvvetlerimizin elektronik harp kabiliyetlerini daha üst seviyeye çıkarıyoruz" ifadelerine yer verdi. Paylaşımda "Radar Elektronik Destek" sisteminin görüntüleri de yer aldı.

(Utku Şimşek/İHA)

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Son Dakika | Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp kabiliyeti artmaya devam ediyor

Kaynak: İHA

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