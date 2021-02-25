Son Dakika | Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Giresun Şubesi kuruldu
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Son Dakika | Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Giresun Şubesi kuruldu

25.02.2021 13:31 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:34
Son Dakika | Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Giresun Şubesi kuruldu

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) Giresun Şubesinin kurulduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) Giresun Şubesinin kurulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün onursal başkanlığında kurulan TSKGV Giresun Şubesinin yönetim toplantısının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ünlü'nün şubenin hayırlı olması dileğinde bulunduğu, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin daha da güçlendirilmesi noktasında TSKGV Giresun Şubesinin önemli çalışmalara imza atacağına yürekten inandığını ifade ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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