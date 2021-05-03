Son dakika... Türk Silahlı Kuvvetleri tankları VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi ile donanıyor
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Son dakika... Türk Silahlı Kuvvetleri tankları VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi ile donanıyor

Son dakika... Türk Silahlı Kuvvetleri tankları VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi ile donanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Aselsan tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başladık.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Aselsan tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başladık. Hareketli tanktan duran hedeflere atışlar başarıyla gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar yeni tank atış kontrol sistemimizi kalifiye etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan M60TM tanklarının modernizasyonunun devam ettiğini açıkladı. Son olarak da Aselsan tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başlandığını vurgulayan Başkan Demir, şu ifadeleri kullandı:

"TSK envanterindeki M60TM tanklarımızın bir yandan modernizasyonunu bir yandan tüm bileşenlerinin millileştirilmesini sağlıyoruz. Böylece dışa bağımlılığı azaltırken, tanklarımızı yüksek performanslı güncel sistemlerle donatıyor ve ömür devri sürelerini uzatıyoruz. Bu kapsamda Aselsan tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başladık. Hareketli tanktan duran hedeflere atışlar başarıyla gerçekleştirildi. Yılsonuna kadar yeni tank atış kontrol sistemimizi kalifiye etmeyi hedefliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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