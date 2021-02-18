Son dakika... Türk Silahlı Kuvvetleri, 69 yıldır NATO'da önemli görevler üstlenmeye devam ediyor
18.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:58
Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya paylaşımı NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) - TSK'nın NATO'da üstlendiği önemli görevlerden kesitler ANKARA - NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, 69 yıldır NATO'da önemli görevler üstlenmeye...
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya paylaşımı
NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
- TSK'nın NATO'da üstlendiği önemli görevlerden kesitler ANKARA - NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, 69 yıldır NATO'da önemli görevler üstlenmeye devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı