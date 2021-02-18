Son dakika... Türk Silahlı Kuvvetleri, 69 yıldır NATO'da önemli görevler üstlenmeye devam ediyor

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Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya paylaşımı NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) - TSK'nın NATO'da üstlendiği önemli görevlerden kesitler ANKARA - NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, 69 yıldır NATO'da önemli görevler üstlenmeye...