Son Dakika | Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü Ayasofya Meydanı'nda kutlandı
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Son Dakika | Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü Ayasofya Meydanı'nda kutlandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Kara - Haberler | Güncel
Son Dakika | Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü Ayasofya Meydanı'nda kutlandı

Bir son dakika haberine göre Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul polis teşkilatını temsilen katılan emniyet mensuplarını kutladı.

Atlı polislerin ve narkotik köpeklerinin de görev aldığı program, çevredeki turistler tarafından da izlendi.

İstanbul Valisi Yerlikaya programa katılan polislere çiçek dağıttıktan sonra yaptığı konuşmada, polis teşkilatının tüm zorlu dönemlerde canla başla çalıştığını söyledi.

Dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul'da görev yapmanın zorluklarına dikkati çeken Yerlikaya, "Bu büyük metropolde polislerimiz gece gündüz demeden huzur, asayiş temini, can ve mal emniyetinin sağlanması için cansiparane çalışıyor. Polisimiz pandemi döneminde de çalışmalarına devam etti. Biz de bu özel günde onların sevincini paylaşmak istedik." diye konuştu.

Yerlikaya, polislerin görevlerini yaparken hukuk devletinin kendilerine verdiği yetkiyle ve empati kurarak çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"İstanbul'umuz polisini seviyor. Her gün aynı heyecanla arkadaşlarımızın şehrin güvenliği için canla başla çalışıyoruz. Bütün polisimizin, bekçimizin, ailelerinin bu güzel günlerini kutluyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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