Son dakika: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü kutlandı
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Son dakika: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü kutlandı

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Mersin'de, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

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Mersin'de, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda sağanak altında düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Zafer Ağırkaya, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Programın ardından gazetecilere değerlendirmede bulunan Şahne, 176. yılını kutladıkları teşkilatın mensubu oldukları için onur duyduğunu belirterek, "Tüm meslektaşlarımın gününü en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu yıl pandemi nedeniyle halkımızla bütünleştiğimiz etkinliklerin bir kısmını yapamadık ama İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle okullarda çok güzel etkinlikler oldu. Bu yıl 10 Nisan'ı çocuklarımızla kutladık. Oldukça keyifliydi ve en güzel 10 Nisanlarımızdan biri oldu." dedi.

Son dakika: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü kutlandı
Son dakika: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü kutlandı
Son dakika: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü kutlandı
Son dakika: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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