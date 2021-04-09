Son dakika: Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı
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Son dakika: Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı

Anadolu Ajansı / Adem Koçak - Haberler | Güncel
Son dakika: Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı

Gelen son dakika haberine göre Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Aksaray'da tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Aksaray'da tören düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanında başlayan törende İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile devam eden programda Kolcu, Turgay ile beraberindekiler Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya ziyarette bulundu.

Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, polis teşkilatının kuruluşunun 176. yılını tebrik etti.

Güvenlik güçlerinin çalışmalarını çok yakından takip ettiğini ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Her çocuğumuz belli bir yaşta polis olma hayalini mutlaka kuruyor. Polisimiz, halkımızın huzurunu sağlamak için büyük fedakarlıklar göstererek görevini en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyor. Halkımızın ve bizim huzurumuzu sağlamak için gece gündüz sokaklarda caddelerdesiniz. Bazen kendinizden, anne, babanız, eşinizden ve çocuklarınızdan büyük fedakarlıklar yaparak bu işi yapıyorsunuz. Gerçekten yaptığınız iş takdirin üzerinde çok daha güzel cümleleri hak ediyor."

Program, başarılı emniyet personeline Vali Aydoğdu'nun başarı belgesi verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak

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