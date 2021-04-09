Son dakika! Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı
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Son dakika! Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika! Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı

Son dakika haberine göre Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, vatandaşların esenliği ve güvenliği için yurdun dört bir yanında fedakarca görev yapan polis teşkilatının haftasını kutladı.

Polis teşkilatının, yaptığı hizmetler sonucu halkın gönlüne taht kurduğunu anımsatan Asya, mesajında şunları kaydetti:

"Devletimizin temel taşlarından biri olan Türk Polis Teşkilatımızın mensupları, demokratik bir anlayışla sorumluluklarını en iyi, en doğru, en hızlı şekilde yerine getirmeye gayret etmektedir. Vatan sevgisi ve görev bilinciyle gece gündüz demeden halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren polis teşkilatımızın ülkemiz açısından kıymeti büyüktür. Terör başta olmak üzere, suç ve suçlulara karşı verilen mücadelede Türk polisinin başarısıyla iftihar ediyoruz. Her zaman olduğu gibi, 15 Temmuz kalkışmasında da suç örgütleriyle mücadelede toplumun desteğini de alarak üzerine düşeni yapan polis teşkilatı, bu uğurda pek çok gazi ve şehidi olmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar sürekli değişim geçiren ve kendini yenilemeye, geliştirmeye önem veren polis teşkilatımız, içinde bulunduğumuz dönemde her türlü tehdidi bertaraf etme hususunda üstün bir çaba göstermiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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