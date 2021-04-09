Son dakika... Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
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Son dakika... Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Son dakika... Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Son dakika haberler: Kayseri'de Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kayseri'de Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve emniyet müdürlüğü bünyesinde çalışan teşkilat mensupları da törende yer aldı.

Programda Emniyet Müdürü Karabörk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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