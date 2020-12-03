Son dakika: Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı otoparkına silahlı saldırı
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Son dakika: Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı otoparkına silahlı saldırı

03.12.2020 07:57 | Son Güncelleme: 03.12.2020 08:00
Son dakika: Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı otoparkına silahlı saldırı

Son dakika haber: İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı otoparkına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı otoparkına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Otopark içerisinde bulunan konteynere çok sayıda mermi isabet ederken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, akşam saatlerinde Şemikler Mahallesi 6316/4 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı otoparkına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu otopark içerisinde bulunan konteynere 4 adet mermi isabet ederken, otoparkın güvenliğinden sorumlu emekli polis Selahattin Balsak olaydan yara almadan kurtuldu. Olayda konteyner içerisinde bulunan buzdolabına da mermi isabet ettiği öğrenilirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede şüpheli veya şüphelileri tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlatırken, konteyner içerisindeki güvenlik kamerası da ekiplerce incelenmeye alındı. Adrese gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede incelemelerde bulunurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(Mustafa İç/İHA)

Son dakika: Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı otoparkına silahlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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