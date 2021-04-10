Son dakika: Türk Polis Teşkilatı 176. Yıl dönümü Kağızman'da kutlandı
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Son dakika: Türk Polis Teşkilatı 176. Yıl dönümü Kağızman'da kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Türk Polis Teşkilatı 176. Yıl dönümü Kağızman'da kutlandı

Son dakika gelişmesine göre Türk Polis Teşkilatının 176. Yıl dönümü Kağızman'da kutlandı.

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Türk Polis Teşkilatının 176. Yıl dönümü Kağızman'da kutlandı.

Kağızman İstiklal Meydanında saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı ile başlayan program covit-19 salgını sebebiyle bu yıl kısa tutuldu. Günün anlamına değinen Kağızman İLÇE Emniyet Müdürü Halil Uludağ, "Salgın nedeniyle bu yılki programlar tedbir gereği kısa ve öz tutuldu Ülkemizin bu hastalıktan kurtulacağı günlerde daha geniş programlarda buluşmak temennimizdir" diyerek Türk Polis teşkilatının 176. Yılının ülkemize hayırlı olmasını diledi. - KARS

Son dakika: Türk Polis Teşkilatı 176. Yıl dönümü Kağızman'da kutlandı
Son dakika: Türk Polis Teşkilatı 176. Yıl dönümü Kağızman'da kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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