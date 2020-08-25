Son Dakika | Türk müteahhitler küresel pazardan aldıkları payı yükseltmeyi hedefliyor
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Son Dakika | Türk müteahhitler küresel pazardan aldıkları payı yükseltmeyi hedefliyor

Son dakika gündem haberi... Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, sektörün Engineering News Record (ENR) dergisinin 2020 yılı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde 44 firmayla yer almasının gururunu yaşadıklarını belirterek, "Küresel inşaat pazarından aldığımız yüzde 4,6'lık...

Son Dakika | Türk müteahhitler küresel pazardan aldıkları payı yükseltmeyi hedefliyor
25.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:40

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, sektörün Engineering News Record (ENR) dergisinin 2020 yılı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde 44 firmayla yer almasının gururunu yaşadıklarını belirterek, "Küresel inşaat pazarından aldığımız yüzde 4,6'lık payı, orta vadede yüzde 7'ler seviyesine çıkarmak için de çabalıyoruz." dedi.

TMB, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin 2020 yılı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinin Türkiye sonuçlarını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı toplantıyla duyurdu.

TMB Başkanı Yenigün, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken müteahhitlik firmalarının ve teknik müşavirlerin yurt dışındaki başarılarıyla elde ettiği sonuçların sektöre moral verdiğini söyledi.

Yenigün, ENR dergisinin her yıl yayımladığı listenin tüm ülkeler tarafından yakından takip edildiğine dikkati çekerek, bu listeyi "Küresel Devler Ligi" olarak değerlendiklerini ifade etti.

Listede 2002'de 5 firmayla temsil edilen sektörün bu yıl 44 firmayla Çin'in ardından ikinci sırada yer almasının gururunu yaşadıklarını vurgulayan Yenigün, bu firmaların 39'unun TMB üyesi olduğunu bildirdi.

"20 milyar dolarlık yeni proje hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz"

TMB üyesi 120 firmanın Türk müteahhitlerinin yurt dışında üstlendikleri projelerin yüzde 90'ını temsil ettiği bilgisini veren Yenigün, şöyle konuştu:

"Her geçen gün zorlaşan rekabet şartlarına ve dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen firma sayısına göre bu yıl da Çin'in ardından dünya ikinciliğimizi muhafaza ettik. Firmalarımız da listede daha üst sıralarda yer aldılar. Bu ülkemiz adına son derece önemli bir başarıdır."

Mithat Yenigün, Kovid-19 salgını ve alınan önlemlerin, sektör için de bu yıla ve 2021'e dair tahminleri güçleştirdiğine işaret ederek, "Buna rağmen, yine de bu yıl salgın öncesinde öngördüğümüz 20 milyar dolarlık yeni proje hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu bu sıkıntılı dönemi ve belirsizlikleri fırsata çevirmek ve küresel inşaat pazarından aldığımız yüzde 4,6'lık payı, orta vadede yüzde 7'ler seviyesine çıkarmak için de çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Daha fazla Türk işçisi istihdam etmekte kararlıyız"

Geleneksel pazarların enerji üreticisi ülkeler olmasının üstlenilen projelerle enerji fiyatları arasında bir bağ oluşturduğunu belirten Yenigün, son dönemde düşen petrol fiyatlarının projelere olumsuz etkisinin pazar çeşitlendirmesi ihtiyacını artırdığını dile getirdi.

Yenigün, "Hedeflerimiz, azmimiz ve inancımız var. Sadece sektörümüz için de çabalamıyoruz, hedeflerimiz aynı zamanda ulusal başarılarımıza, ulusal refahımızın artırılmasına da yönelik." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışında üstlenilen projelerde daha çok Türk işçisi istihdam etmekte kararlı olduklarını vurgulayan Yenigün, "Yurt dışında yaklaşık 25 binlere gerileyen Türk iş gücü sayısını, salgının ardından 100 binlere çıkaracak bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

"Avrupa'da önemli projeler üstleniliyor"

Türk müteahhitlerinin bugüne kadar 127 ülkede proje üstlendiğini aktaran Yenigün, şu bilgileri paylaştı:

"Faaliyetlerimiz Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yoğunlaşıyor. Pazar çeşitlendirmesi çalışmalarımız çerçevesinde, son dönemde Avrupa'da önemli projeler üstleniliyor. Ayrıca, Endonezya'daki, ABD, Kanada ve Güney Amerika ile Sahra altı Afrika ülkelerindeki fırsatları sektör olarak araştırıyor, bu pazarları yakından izliyoruz."

Yenigün, Libya ile imzalanan Mutabakat Zaptı sayesinde gelecek dönemde bu ülkenin kalkınmasına Türk müteahhitlerinin katkı vermesinin önünü açacak önemli bir adımın da atıldığını söyledi.

"Finansman imkanları üzerinde çalışıyoruz"

Eximbank'ın sektöre teminat mektubu vermeye başladığını anımsatan Yenigün, şunları kaydetti:

"Eximbank'ın Risk Sigortası, Kefalet Bonosu gibi programlarının bir an önce uygulamaya konulmasını ve Yurt Dışı Teminat Mektubu programının yaygınlaştırılmasını bekliyoruz. Çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlarla da finansman imkanları üzerinde çalışıyoruz. Afrika Kalkınma Bankası ve Asya Kalkınma Bankasının aralarında yer aldığı çok taraflı kalkınma bankaları ve ihracat kredi kuruluşlarıyla yoğun biçimde mesai yapıyoruz."

"Teknik müşavirlerin yurt dışındaki hizmetlerinin bedeli 2,5 milyar dolar"

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Baydur da Türk teknik müşavirlerin son 20 yılda yurt dışında gerçekleştirdiği hizmetlerin toplam bedelinin 2,5 milyar dolar olduğunu belirterek, bunu daha da artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Baydur, "Teknik müşavirlik hizmetleri için öncelikle iç pazarda talep yaratılmalı, kamu yatırımlarının planlama ve gerçekleşmesinde her türlü yatırım projesinin gerçekleşmesinde ve depreme karşı yapılar üretilmesinde her aşamada yerli teknik müşavirler kullanılmalıdır." diye konuştu.

Listedeki Türk firmaları

Bu yıl "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde yer alan 44 Türk firması şunlar:

"Rönesans, Limak, Tekfen, Yapı Merkezi, Ant Yapı, TAV, Enka, Mapa, Kolin, Nurol, Onur, Yüksel, Gülermak, Esta, Dekinsan, Kuzu, Ad Konut, IC İçtaş, Eser, Doğuş, Summa, Çalık Enerji, Tepe, Metag, Gürbağ, AE Arma-Elektropanç, Alarko, Yenigün, Anel, Polat Yol, Gama, İlk, GAP, NATA, STFA, Cengiz, Kur, Üstay, Özkar, Makyol, MBD, Zafer, Bayburt, SMK."

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Kaynak: AA

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