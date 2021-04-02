Son dakika! Türk Kovid-19 hastası Londra'dan ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberi: İngiltere'nin başkenti Londra'da durumu ağırlaşan koronavirüsü hastası Erdal Yetimova Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da durumu ağırlaşan koronavirüsü hastası Erdal Yetimova Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaşayan Erdal Yetimova Kovid-19'a yakalandı. Hastaneye başvuran Yetimova, rahatsızlığının ağır seyretmediği gerekçesiyle tedavisinin evde süreceği belirtildi.Evde tedavisi sürerken durumu ağırlaşan Yetimova, ailesi tarafından bir kez daha hastaneye götürüldü. Solunum cihazına bağlanan ve kan kusmaya başlayan Yetimov'un durumu üzerine ailenin, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile temasa geçtiği öğrenildi. Gerekli girişimlerin ardından Yetimova'nın Londra'dan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"BÜYÜK TÜRKİYE VATANDAŞINI YALNIZ BIRAKMAZ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya,"Büyük Türkiye vatandaşını yalnız bırakmaz. Kovid tedavisinin yanı sıra, Türkiye'ye nakli için gönderilen uçağımıza ambulans araç hizmeti dahi verilmeyen Union of International Democrats İngiltere Başkanı kardeşim Erdal Yetimova'yı kuyruğunda Türk bayrağı olan Ambulans uçağımız ile İngiltere'den Türkiye'ye getiriyoruz. Süreci başından sonuna kadar takip eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; T.C. Sağlık Bakanlığı Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Efkan Ala'ya emekleri için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı