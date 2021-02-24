Son dakika: Türk Konseyi Enerji Bakanları, enerji alanında iş birliğini artırma kararı aldı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) enerji bakanlarının, enerji alanında iş birliğini artırma kararı aldığı bildirildi.

Çevrim içi düzenlenen Türk Konseyi Enerji Bakanları 1. Toplantısı'nın ardından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin toplantı gündemindeki maddelerin ele alınması için alt çalışma gruplarının kurulması yönünde girişiminin desteklendiği belirtildi.

Finansın enerji alanındaki önemine işaret edilen açıklamada, uluslararası finans kuruluşlarıyla çalıştaylar düzenlenmesi fikrinin ele alındığı ifade edildi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında geniş deneyimine dikkati çekildi

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında geniş deneyimi bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin üye ülkelerle deneyimlerini paylaşmak için eğitim programları düzenlemeye hazır olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, tarafların petrol ve gaz endüstrisinde iş birliğini artırma konusunda istekli olduğu kaydedilirken, Kazakistan'a petro-kimya ürünlerinin dağıtımı için bir mekanizma kurulması konusunda detaylı çalışma yapması teklif edildiği bildirildi.

Kazakistan'ın 2022 yılında ikinci toplantıya prensipte ev sahipliği yapmayı kabul ettiği belirtilen açıklamada, tarafların üye devletler arasında petrol mühendisliği alanında ortak teşebbüs kurulması konusunu gündemlerine aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, tarafların enerji alanında iş birliğini artırma kararı aldığı vurgulandı.

Toplantıya Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev, Kırgızistan Enerji ve Sanayi Bakan Yardımcısı Veronika İsayeva, Özbekistan Enerji Bakanlığı Müşaviri Aziz Alimuhammedov, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Enerji ve İklim konularından Sorumlu Sefiri Dora Zombori katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin