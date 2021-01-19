Son Dakika | Türk Kızılayından, Antalya İl Jandarma Komutanlığına "Altın Ödül"

Son dakika haberler... Antalya İl Jandarma Komutanlığı, personelinin 2020'de 1550 ünite kan bağışı yapması dolayısıyla Türk Kızılay'ı tarafından "2020 Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Ödülü"ne layık görüldü.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, personelinin 2020'de 1550 ünite kan bağışı yapması dolayısıyla Türk Kızılay'ı tarafından "2020 Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Ödülü"ne layık görüldü.

Türk Kızılayı Bölge Müdürü Dr. Tufan Ertop ve Antalya Şube Başkanı Dr. Erkan Kaya'dan oluşan heyet Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, jandarma personelinin 2020 boyunca bağışladığı 1550 ünite kan dolayısıyla Türk Kızılayı tarafından verilen "2020 Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Ödülü", Ertop ve Kaya tarafından Tuğgeneral Başoğlu'na sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş