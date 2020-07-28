Son Dakika | Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı kurtarıldı
Son dakika haberleri: İzmir'in Dikili ilçesinde Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı kurtarıldı.
28.07.2020 06:21 | Son Güncelleme: 28.07.2020 07:35
İzmir'in Dikili ilçesinde Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 43 sığınmacıyı kurtardı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Kaynak: AA