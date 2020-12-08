Son dakika: Türk hekim "RSNA 2020"nin yayın organı "Daily Bulletin"de kapak konusu oldu
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Son dakika: Türk hekim "RSNA 2020"nin yayın organı "Daily Bulletin"de kapak konusu oldu

08.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:04
Son dakika: Türk hekim

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği Öğretim Üyesi Türkan İkizceli dünyanın en önemli tıp kongreleri arasında yer alan "RSNA 2020"de "Çocuk hastalardaki Kovid-19 görüntüleme bulguları" başlıklı sunusuyla kongrenin resmi yayın organında kapak...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği Öğretim Üyesi Türkan İkizceli dünyanın en önemli tıp kongreleri arasında yer alan "RSNA 2020"de "Çocuk hastalardaki Kovid-19 görüntüleme bulguları" başlıklı sunusuyla kongrenin resmi yayın organında kapak konusu oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda SBÜ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi de olan İkizceli, Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA) tarafından düzenlenen kongrede "Çocuk hastalardaki Kovid-19 görüntüleme bulguları" başlıklı bir sunu yaptı.

Sunusuyla kongrenin resmi yayın organı olan günlük "Daily Bulletin"de kapak konusu olan İkizceli, anlatımında, çocukların Kovid-19 ile hafif derecede enfekte olduğunu ve genellikle hastaneye yatmadan iyileştiğini ancak yine de çocukların bu hastalıktan korumak için gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiğine işaret etti.

İkizceli, bilimsel literatürdeki Kovid-19 hakkındaki bilgilerin, klinik uygulamalar gibi sürekli olarak geliştiğine dikkati çekerek, zengin göğüs röntgeni ve BT görüntülerinin yer aldığı sunusunda, Kovid-19'un çocuklarda hem hızla ilerleyebildiğini hem de hızla iyileşebildiğini ifade etti.

Dr. İkizceli sunusunda, Kovid-19'un çocuklarda yetişkinlere göre daha hafif olma eğilimindeyken, durumun çok hızlı değişebileceğini vurgulayarak, "Bizi en çok şaşırtan şey, pulmoner parankimal tutulum şiddetli olsa bile, klinik olarak hafif vakaları olan hastanede yatan çocukların, şiddetli bakteriyel veya viral pnömoni seyrine kıyasla çok hızlı iyileşmeleriydi." ifadelerini kullandı.

Görüntülemenin tüm pediatrik hastalarda sistematik olarak yapılmaması ve özellikle BT'nin solunum semptomları olan ciddi vakalarla sınırlandırılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan İkizceli, klinik-radyolojik uyumsuzluğun akılda tutulması gerektiğini bildirdi.

İkizceli, radyologların, çocuklarda radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için radyografi görüntülerini çocuk doktoruyla birlikte değerlendirmesi ve gereksiz BT incelemelerinden kaçınması gerektiğini belirterek, sunusunda yer alan vakalar, çoğu çocuğun bir ila iki hafta içinde tamamen iyileştiğini takip görüntülemede göstererek, çocukların çoğunda hızlı bir iyileşme olduğunu gösterdi.

İkizceli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öncelikle dünyanın en büyük tıp kongresinin resmi yayın organı olan Daily Bulletin'de hastanemizde yapmış olduğumuz çalışmanın haber olması çok gurur vericiydi. Tüm dünyadan kabul edilmiş yaklaşık 2 bin 500 civarı çalışmanın içinden bizim araştırmamıza yer verilmesi, geniş kitlelere duyurulmasının en büyük kahramanı başta Başhekimimiz Doç. Dr. Mesut Sönmez, pediatri kliniği ve ekip arkadaşlarımdır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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