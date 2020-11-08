Son dakika! Türk askerinin kurtardığı İmen Ubeydi, Suriye'deki oğlu için gözyaşı döküyor

Son dakika haberine göre TÜRKİYE'ye kaçak yollarla geçmeye çalışırken 20 metrelik uçuruma yuvarlanıp ağır yaralanan Suriyeli İmen Ubeydi (27), Türk askeri tarafından kurtarıldı.

TÜRKİYE'ye kaçak yollarla geçmeye çalışırken 20 metrelik uçuruma yuvarlanıp ağır yaralanan Suriyeli İmen Ubeydi (27), Türk askeri tarafından kurtarıldı. Antalya'da tedavisi süren Ubeydi, Suriye'de kalan 2 yaşındaki oğlu için gözyaşı döküyor.

Olay, 5 Haziran'da Türkiye- Suriye sınır hattında meydana geldi. İdlib'den kaçan İmen Ubeydi, 2 yaşındaki oğlu Yazan Alalı ile birlikte Türkiye sınırında Kızılay'ın kurduğu Atme Çadır Kampı'nda yaşamaya başladı. 2,5 yıl önce Almanya'ya giden eşinin 'Türkiye'ye geç. Seni oradan aldıracağım' demesi üzerine Ubeydi, oğlu ile birlikte Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Ancak pandemi nedeniyle Türkiye'ye girişlerine izin verilmedi.

İmen Ubeydi kamptaki birkaç kişi ile birlikte yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmek için kaçakçılarla anlaştı. Gece yarısı beraberindekilerle birlikte sınırdan geçmeye çalışan gruptakiler, Türk askerinin fark etmesi ile birlikte kaçmaya başladı. Ubeydi'nin 2 yaşındaki oğlu bir yakınının kucağında Suriye sınırına geri dönerken, Ubeydi yanındaki 4 kişiyle birlikte 20 metrelik uçuruma düştü. 3 kişi kazayı birkaç kırıkla atlatırken, İmen Ubeydi'nin beli ve bir ayağı kırıldı.

TÜRK ASKERİ KURTARDIİmen Ubeydi'ye ilk müdahaleyi sınırdaki Türk askeri yaptı. Ayağına tampon yapılan Ubeydi, çağrılan ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kilis'te 1 ay tedavi gören ve beline, sol ayağına platin takılan İmen Ubeydi'nin sağ bacağı da omurilik zedelenmesi sonucu felç oldu. Ubeydi'ye, Türkiye'de kalabilmesi için Hatay İl Göç İdaresi tarafından 'kayıt belgesi' verildi.İmen Ubeydi'nin Antalya'da yaşayan ağabeyi Halid Ubeydi kardeşini yanına getirdi. 5 aydır yatağa bağımlı yaşamını sürdüren İmen Ubeydi, Suriye'nin Atme Kampı'nda eşinin halasının yanında kalan oğlunun hasretiyle acılarını unuttuğunu söyledi. Evladının, Türkiye'ye getirilmesi için resmi makamlardan yardım isteyen İmen Ubeydi, "Ben kimseden maddi destek istemiyorum. Ağabeyim bana bakıyor. Ben evladımı istiyorum. Oğlum çadır kampta ne yer, ne içer, sağlığı nasıl çok merak ediyorum. Her gece rüyalarıma giriyor. Türk askerine de çok teşekkür ediyorum. Benim hayatımı kurtardı. Gömleğini yırtıp, yarama tampon yapan o yüreği güzel Türk askerinin annesinin ellerinden öpüyorum. Allah Türkiye Cumhuriyeti'nden razı olsun" dedi.

İmen Ubeydi'nin ağabeyi Halid Ubeydi ise, "Bize topraklarını açan ve ikinci vatanımız olan Türkiye'ye ve onun liderine binlerce kez şükranlarımızı sunuyorum. Sayın Erdoğan'dan tek dileğim var. Yeğenimi annesine kavuştursun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN