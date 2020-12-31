Son Dakika | Turistlerin gözdesi "Ortamahalle" yenilenen yüzüyle hizmet verecek
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Son Dakika | Turistlerin gözdesi "Ortamahalle" yenilenen yüzüyle hizmet verecek

31.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:03
Son Dakika | Turistlerin gözdesi

Son dakika kültür sanat haberi: Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 1988'de büyük bölümü kentsel sit alanı ilan edilen ve tarihi dokusu korunan Ortamahalle, Akçaabat Belediyesinin "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında yaptığı çalışmalarla 2021 turizm sezona yenilenen yüzüyle girecek.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 1988'de büyük bölümü kentsel sit alanı ilan edilen ve tarihi dokusu korunan Ortamahalle, Akçaabat Belediyesinin "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında yaptığı çalışmalarla 2021 turizm sezona yenilenen yüzüyle girecek.

Osmanlı dönemine ait evler, konaklar, çeşmeler, sokaklar ve mahalle kültürünün bir bütün halinde sergilendiği Ortamahalle, tarihi dokunun bugüne kadar aktarılabildiği nadir yerleşim yerleri arasında bulunuyor.

Arnavut kaldırımlı sokakları, dik yokuşları ve dar meydanlarıyla tarihi görünümünü koruyan mahalle, Osmanlı döneminin yanı sıra Roma ve Bizans gibi farklı medeniyetlerin de izlerini taşıyor.

Kente gelen turistlerin de pandemi sürecine rağmen ilk tercihleri arasında yer alan Ortamahalle, Osmanlı konut mimarisinin tipik özelliklerini taşıyan 120 tarihi evi ve restore edilen 8 konağıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

Turizmde giderek daha da ön plana çıkan bölge, misafirlerine her mevsim eşsiz manzarasıyla tabiat ile iç içe vakit geçirme, konaklama ve yöresel lezzetleri tatma imkanı sunuyor.

Uzaktan bakıldığında yağlı boya tabloyu andıran tarihi Ortamahalle, gerek film yapımcılarının gerekse yerli ve yabancı turistler ile ilçeye gelen fotoğraf sanatçılarının da ilk adresi oluyor.

Bu kapsamda Akçaabat Belediyesi, tarihi Ortamahalle'nin turizmde adından daha fazla söz ettirebilmesi için "Sokak Sağlıklaştırma Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında Ortamahalle'deki tarihi yapıların cephelerinin iyileştirilmesi, yol ve kaldırım düzenlemelerinin yapılması, sokak kaplamalarının, aydınlatma elemanlarının mevcut dokuya uygun şekilde yenilenmesi gerçekleştiriliyor.

Tarihi Ortamahalle, kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmalarla 2021 turizm sezonunda yeni yüzü ile ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

"Ortamahalle'nin özgün, tarihi dokusu bozulmadan korunmuştur"

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AA muhabirine, Tarihi Ortamahalle'nin, mahalle ölçeğinde korunarak bugünlere gelebilmiş ender yerlerden olduğunu söyledi.

Bu kapsamda da turizmden daha fazla pay almak adına gayret ettiklerini dile getiren Ekim, şu ifadeleri kullandı:

"Ortamahalle'nin geçmişten günümüze gelen değerli, özgün, tarihi dokusu bozulmadan korunmuştur ancak bakımsızlık bu mahalle için tehdit unsurudur. Söz konusu projemizle bu sokaklarda bulunan tarihi yapıların cephelerinin iyileştirilmesi, yol ve kaldırım düzenlemelerinin yapılması, sokak kaplamalarının, aydınlatma elemanlarının mevcut dokuya uygun olacak şekilde yenilenmesi planlanmaktadır."

Ekim, yapılan çalışmalarla Ortamahalle'nin yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini karşılayacağını vurgulayarak, "Şu anda projemizin birinci etap çalışmaları kapsamında 11 tescilli yapının restorasyonu ile bu yapıların bulunduğu sokaklarda niteliğini kaybetmiş taş duvarlar yapılmaktadır. Proje kapsamında çalışmalarımızın tamamlanmasıyla Ortamahalle'miz daha nitelikli bir turizm alanı kimliği kazanacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum

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