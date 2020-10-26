Son dakika... Turgutlu Kaymakamı Yılmaz kendisini karantinaya aldı
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Son dakika... Turgutlu Kaymakamı Yılmaz kendisini karantinaya aldı

26.10.2020 04:01 | Son Güncelleme: 26.10.2020 04:04
Son dakika... Turgutlu Kaymakamı Yılmaz kendisini karantinaya aldı

Son dakika haberleri... Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kaymakamı Ali Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir yakınıyla temaslı olduğu için kendisini karantinaya aldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kaymakamı Ali Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir yakınıyla temaslı olduğu için kendisini karantinaya aldı.

Kaymakam Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bir yakınımın Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle temaslısı olduğumdan bu hafta uzaktan çalışarak işime devam edeceğim. Kendi testim negatif çıkmış olup tedbir amacıyla evden işime devam ediyorum. Lütfen tedbirlere sıkı sıkıya uyalım. Temizlik-Maske-Mesafe."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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